Kadın Bacağından Bıçakla Yaralandı

Olay Yeri ve Zaman

Olay, saat 19.00 civarında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleşti.

Tartışma ve Saldırı

Kent içinde toplu ulaşım hizmeti veren özel halk otobüsünde, Gülay K. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek yolcu arasında bir tartışma başladı. Bu esnada yaşanan arbede sırasında, Gülay K. tartıştığı erkek yolcu tarafından bıçakla bacağından yaralandı.

Olayın Ardından

Şüpheli, olayın ardından otobüsten inerek kaçtı. Diğer yolcuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.