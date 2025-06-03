Kadın, Balkondan Düşerek Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Ankara’nın Sincan ilçesinde, anahtarını unutan bir kadın, komşusunun balkonundan geçerek evine girmeye çalışırken 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay, Tandoğan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

İddialara göre 22 yaşındaki H.D., anahtarının olmaması sebebiyle evine giremeyince uyuyan eşini de uyandırmaya çalıştı. Ancak bu çabası sonuç vermedi. Bunun üzerine, yan komşusunun balkonundan kendi balkonuna geçmeye çalıştı ancak 2. kattan aşağı düştü. Durumu fark eden çevredekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralının Durumu ve Komşunun Açıklamaları

H.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk annesi kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürerken, genç kadının komşusu Mürşide Kılıç, “Komşumuzun eşi evde uyuyormuş. Kendisi apartmanın önünde oturuyormuş. Eve gitmek istemiş. Evinin kapısını çalmış ama kocası uyanmamış. Sonra yanındaki kişiler uyarmış ama dinlememiş. Balkon demirlerine tutunamamış, yere düşmüş. İç kanama geçirmiş ve devam ediyormuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi, müdahale ettiler. Yerde yatıyordu, her yerinden kan geliyordu” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisi veriliyor.