Kadın Balkonundan Düşerek Yaralandı

2. KATTAN DÜŞME OLAYI

Ankara’nın Sincan ilçesinde, anahtarı olmadığı için komşusunun balkonundan evine geçmeye çalışırken 2. kattan düşen kadın, ağır yaralandı. Olay, Tandoğan Mahallesi’nde dün akşam gerçekleşti. 22 yaşındaki H.D., anahtarını kaybetmesi sonucu içeride uyuyan eşini uyandıramadığı için evine giremeyince, komşusunun balkonundan atlamaya karar verdi.

KOMŞULARDAN İHBAR GELDİ

Genç kadın, atlama sırasında dengesini kaybederek yerden 2. kattan düştü. Olayın ardından çevrede bulunanların 112 Acil Servis’e ihbar vermesiyle birlikte, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.D.’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖRÜŞLER VE TANIK AÇIKLAMALARI

Olayla ilgili açıklama yapan komşusu Mürşide Kılıç, “Komşumuzun eşi evde uyuyormuş. Kendisi de apartmanın önünde oturuyormuş. Eve gitmek istemiş. Evinin kapısını çalmış ama kocası uyanmamış. Aklına komşusunun balkonundan kendi evine geçebileceği fikri gelmiş. Yanındaki kişiler uyarmış ama dinlememiş. Balkon demirlerine tutunamamış, yere düşmüş. İç kanama geçirmiş ve devam ediyormuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi, müdahale ettiler. Yerde yatıyordu, her yerinden kan geliyordu” şeklinde konuştu.