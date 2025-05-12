Kadın, Bebeğini Satarak İş Kurmak İstedi

ÜLKESİNDEKİ ZORLUKLARDAN KAYNAKLANAN PAZARLIK

Ukrayna’nın Dnipro kentinde 20 yaşındaki ismi açıklanmayan bir genç kadın, kendi işini kurmak için para kaynağı bulamıyor. Bu sebepten dolayı, 2 yaşındaki çocuğunu yaklaşık 900 bin TL’ye denk gelen 18 bin sterline satma girişiminde bulundu.

POLİS BASKINI VE SUÇÜSTÜ YAKALAMA

Sosyal medya üzerinden anneyle iletişime geçen bir alıcı, buluşma tarihini ayarladıktan sonra durumu polisle paylaştı. Durumdan habersiz olarak buluşma yerine gelen kadın, alıcıya bebeğini verirken, parayı almasıyla birlikte polis ekipleri baskın yaptı.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Suçüstü yakalanan anne, polis tarafından kelepçelenirken o anlar kameraya yansıdı. Küçük çocuk ise bir sosyal hizmet görevlisi tarafından koruma altına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

HAPİS CEZASI VE GEREKÇELERİ

“Çocuk ticareti” suçlamasıyla hakkında dava açılan genç kadın, sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis açıklamasına göre genç kadın, çocuğuna bakmak istemediğini ve bu nedenle ondan “kurtulmak” istediğini ifade etti. Ayrıca, alıcının daha önce tanıdığı biri olduğu belirtildi.