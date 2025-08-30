Kadın, Bebekle Hastaneden Kaçtı

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Yeni doğum yapan Figen Büyükdağ’ı ziyarete giden Tuğçe D.A. (29), bebek gezdirme bahanesi ile odadan çıkış yaptı. Tuğçe D.A., bebek battaniyesi ile bir poşete koyarak hastaneden uzaklaşmaya başladı. Bu esnada, hastane koridorunda bir vatandaş poşetteki bebeği fark etti ve durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

İFADESİ KADAR ŞAŞIRTICI

Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.’yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alındı ve bebek ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, “Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı” şeklinde konuştu. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.