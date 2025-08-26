Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa’da Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sevgi Yandık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eşini bıçaklayan şüpheli koca, polis ekiplerince 2 saat içinde yakalandı.

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Mekan

Olay, saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevgi Yandık (27) ve eşi Doğan Ş. (31) arasında çıkan bir tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu kavgada Doğan Ş., eşini vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sevgi Yandık, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen genç kadın yaşamını yitirdi.

Ailemizin Acısı ve Polis Müdahalesi

Sevgi Yandık’ın yakınları, hastane önünde fenalık geçirdi. O anlar, kameralar tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kalabalık, bir süre sonra dağıldı. Doğan Ş. ise, olayın şüphelisi olarak polis tarafından yakalandı.