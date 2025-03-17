HAREKETLİ DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Sırbistan’da gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda takım halinde üçüncülük elde eden Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, yurda döndü. Niş kentinde düzenlenen bu şampiyonada Türkiye, 1 altın olmak üzere toplamda 6 madalya kazanmayı başardı. Ay-yıldızlı takımın altın madalyası, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli’den gelirken, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş; 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve 81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti. Milli sporcular, Niş’ten karayolu ile Belgrad’a geçip, oradan kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Havalimanında Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Esra Yıldız Kahraman çiçeklerle karşılandı.

DAHA GÜÇLÜ BİR TAKIM

Buse Naz Çakıroğlu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonaya kısıtlı bir süre içinde hazırlandıklarını belirterek, “Güzel bir turnuva geçirdik. Olimpiyattan sonra çok kısa bir süremiz vardı. Yaklaşık 2.5 aylık bir süre vardı elimizde çalışmak için. Aslında buradaki performansımız tamamen olimpiyat kalıntılarıydı. Başarılı da olduk. Olimpiyattaki performansımızın aynısını sergiledik. Mutlu olduğumuz iki konu var. Bunlar; olimpiyatlardaki gibi madalyalar ile yurda dönmemiz ve Busenaz Sürmeneli’nin kendisini bulması oldu. Şu anda dünya şampiyonu olarak aramızda. Takım olarak artık daha güçlüyüz. Önümüzde World Boxing Şampiyonası var. Yaklaşık 6 ay gibi bir süremiz var. Öncelikli hedefimiz tabii Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah oradan çok daha iyi sonuçlarla döneceğiz” dedi.

GERİ DÖNÜŞ BİLETİ

Dünya şampiyonasında üçüncü kez altın madalya kazanarak başarılarına devam eden Busenaz Sürmeneli, “Biz oraya 2-2.5 ay çalışmayla gittik. Benim için çok önemliydi. Çünkü Paris’ten üzüntüyle dönmüştüm, burası benim için geri dönüş biletiydi. Arka planda görünmeyen pek çok şey var. Bu gördüğünüz kişiler benim toparlanmamda çok büyük rol oynadılar. Her gün odada motivasyon konuşmaları yaptılar. Yapılanlar benim için paha biçilmez. Benimle sevinen ve üzülen herkese çok teşekkür ediyorum. Geri döndüğüm için de çok mutluyum. Bu takımı iyi izleyin. 2028’e emin adımlarla gidiyoruz. İnşallah hep birlikte kürsüde olacağız” şeklinde konuştu.

KADIN BOKSUNUN YENİ BAŞARILARI

Hatice Akbaş, takım halinde elde ettikleri başarıyı vurgulayarak, “Bunu kısa bir sürede başardık. Gerçekten çok mutluyuz. Kadın boksunu bu şampiyonada nereye taşıdığımızı göstermiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Bize verilen destekten dolayı federasyonumuza ve Fenerbahçe Kulübü’ne de çok teşekkür ederim” dedi.

GELECEK HEDEFLERİMİZ

Büşra Işıldar, asıl hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu dile getirerek, “Ülkemize madalyalar ile geldik ve çok mutluyuz. Bu bizim için ölçü değil. Asıl hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları. Orada güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Güçlü ve iyi bir takımız. Arkadaşlarıma ve kendime de güveniyorum” ifadelerini kullandı. Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, kısa süre içinde hazırlanarak üçüncülük elde ettiklerine ve olimpiyatlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmenin hedefleri olduğunu belirtti. Antrenör Cahit Süme ise, sıradaki organizasyonlarda daha iyi başarılar elde etme amaçlarını vurguladı. Kafilede yer alan sporcular, havalimanında bekleyen özel araçlarla ayrıldı.