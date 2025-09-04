Haberler

Kadın, Boş Şev için 10 Bin TL

ŞAŞKINLIĞINI PAYLAŞTI

Bir kadın, boş şev temizliği için kendisinden 10 bin TL istenmesi üzerine yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Video çekerek durumu anlatan kadın, “Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede bu normal mi? Bu nasıl olabilir?” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

DESTEK BEKLİYOR

Kadının bu durumu paylaşması, sosyal medyada geniş yankı buldu ve pek çok kullanıcıdan destek mesajları aldı. Herkes, böyle bir talebin mantıklı olup olmadığını tartışmaya açtı. Boş şev temizliği için istenen miktar, birçok kişi tarafından yüksek bulundu.

KONUYA İLİŞKİN TEPKİLER

Yaşanan bu olay, asgari gelir üzerinden yapılan harcamaların toplumda yarattığı etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kadın, sosyal medya paylaşımlarıyla durumu daha da görünür kılmak için diğer kullanıcıları da benzer durumları paylaşmaya davet etti.

ÖNEMLİ

Gaziantep’te 139 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma Ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda 139 şüpheliyi gözaltına aldı; bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Birleşik Metal-İş, MESS’ten Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için ilk 6 ayda yüzde 58,5 zam talep etti; yaşam standartlarının düştüğünü vurguladı.

