Kadın, Boşanma Aşamasında Öldürüldü

KADININ ÖNCEKİ ZARAR GÖRMELERİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından hayatını kaybeden kadının, daha önce de kocası tarafından shot’ta vurulduğu ve tedavi süreci geçirdiği ortaya çıktı. Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki olay, Nazlı Demir’in 24 yaşında iken, boşanma sürecinde olduğu eşi Kemal Demir tarafından taksi içerisinde uğradığı silahlı saldırıyla sonlandı.

YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI

Nazlı Demir’in, geçtiğimiz aylarda aynı eşi tarafından silahla ayağından vurularak yaralandığı ve daha sonra fizik tedavi gördüğü bildirildi. Saldırının ardından Kemal Demir intihar ederken, olay anında ticari taksi şoförü İ.Y. de yaralandı. Bu olay, boşanma süreçlerindeki şiddetin ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne seriyor.