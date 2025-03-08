Kadın Çaycı Ayşe Kaya’nın Başarı Hikayesi

GİRESUN’DA KADIN ÇAYCI: AYŞE KAYA’YLA İLGİLİ HİKAYE

Giresun’un Görele ilçesinde, çocuklarının eğitimi için çaycılık yapan Ayşe Kaya, başlangıçta zorlansalar da kendisinin ve müşterilerinin bu duruma alıştığını belirtiyor. 39 yaşındaki Ayşe Kaya, iki kız çocuğu annesi olarak, çocuklarını okutmak amacıyla geldiği ilçede çaycılık faaliyetinde bulunuyor. İlçenin tek kadın çaycısı olan Kaya, “İlk etapta esnafımız yadırgadı. Kadın çaycı mı olur dediler. Ama zamanla alıştılar” sözleriyle karşılaştığı ön yargıları anlatıyor.

KADINLARIN ÇALIŞMA HAKKI

Yaklaşık 6 aydır ilçe merkezinde çay ocağı işleten Ayşe Kaya, daha önce birçok erkek işinde de görev almış. Son olarak bir çay ocağında iş bularak çalışmaya başlamış. Kaya, “Kadınların, erkeklerin yaptığı birçok işi başarıyla yapabileceğine” dikkat çekerek, “Kadın pilotlarımız var, tır şoförlerimiz var, itfaiyeci kadınlarımız var. Erkeklerin yaptığı işleri neden biz yapmayalım? Ben de iki kız çocuğu sahibi bir anne olarak bir hayat mücadelesine girdim” diyor. Çay ocağında çalışarak çocuklarının eğitimine katkı sağladığını ifade eden Kaya, işinden de memnun.

Ayşe Kaya, çalıştığı işi severek yaptığını vurguluyor. “İlk zamanlar kararsızdım ama ailem, akrabalarım ve dostlarım bana sen bu işi yaparsın dediler. Manevi olarak destek verdiler” diyen Kaya, bu destekle işe giriştiğini belirtiyor. Çay servisi yaparak geçimini sağlamak için çaba harcayan Kaya, “Bayan olduğumuz için ilk etapta esnafımız yadırgadı. Bayan çaycı mı olur dediler. Ama zamanla alıştılar. Hatta çay içmek istemeyen bile kadın yapıyorsa çayı içeriz diyorlar” sözleriyle toplumun değişen bakış açısını gözler önüne seriyor. Müşterilerinin, Ayşe Kaya’nın çayıyla temizliğinden duydukları memnuniyeti de dile getirdiği bildiriliyor.