Kadın Çiftçi Özlem Şimşek’in Azmi

KADIN ÇİFTÇİLİKTE İLKLERİ YARATIYOR

Sivas’ta yaşayan dört çocuk annesi Özlem Şimşek, “kadın başına olmaz” diyenlere meydan okuyarak çiftçilik yapmaya başladı. Traktör kullanarak pancar tohumlarını toprakla buluşturan Şimşek, Sivas kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Göydün köyünde çiftçilik yapıyor. 2015 yılından beri bu işin içinde olan Özlem Şimşek, hem ailesine örnek oluyor hem de çevresindekilere ilham veriyor.

BÖLGEDE ÜRETİMİ ARTIRIYOR

Köyde şeker pancarını ilk diken çiftçi unvanına sahip olan şimdiki kadın, tarımda öncü adımlar atarak üretim çeşitliliğine katkı sağlıyor. Sarımsak, silajlık mısır, patates ve fasulye gibi pek çok ürünü kendi imkanlarıyla yetiştiriyor. Tarım sürecinin her aşamasında aktif olarak yer alarak, sabah erken saatlerden gün batımına kadar köydeki diğer çiftçilerle beraber çalışıyor.

KADINLARA ÇİFTÇİLİK TEŞVİKİ

Özlem Şimşek, kadınların tarımda daha çok yer alması gerektiğini düşünüyor ve “2015 yılından beri çiftçilik ile uğraşıyorum. Pancar, fasulye, mısır ektim. Sarımsağı köye ekerek ilk deneyen kişiyim. Çiftçilik yapmak isteyene zor değil. Yeter ki insan işini yapmayı sevsin” diyor. Çalışkanlığıyla dikkat çeken Şimşek, “Güç olarak meşakkatli bir iş ama severek yapıyorum. Daha fazla kadının yapmasını isterdim” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.

Özlem Şimşek, kendisine gelen zorlandığına dair yorumlara ise “Hiç kimseyi umursamadım. Kendi gücümün olduğunu düşünüyorum. Tarlalarda tek başıma çalışabiliyorum. 6 yıldır fabrikalara şeker pancarı ekiyorum” sözleriyle yanıt veriyor. Sivas bölgesinin güçlü topraklarına vurgu yaparak, kadınların kendi işlerini yapıp güçlerini ellerine almaları gerektiğini de belirtiyor.