Kadın Cinayetleri Protesto Edildi Giresun’da

KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI PROTESTO

Giresun’da iki kız kardeşin katledilmesinin ardından, kadın örgütleri ve demokratik kitle kuruluşları kadın cinayetlerini protesto etmek için bir araya geldi. Eğitim-Sen Giresun Şubesi Kadın Sekreteri Ayşe Kodan, “Bu ülkede güvende değiliz, çürümüş bir sistemin içerisinde tesadüfen yaşıyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise, “Failler cezasını ödeyene kadar, bu ülkede kadın cinayetleri bitene kadar, bu ülkede çocuk istismarları bitene kadar; mücadeleye var gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİK BÜYÜK GÜÇ TOPLADI

Giresun’daki Sosyal Bilimler Lisesi’nde yaşanan bu trajik olay sonrası, kadın örgütleri ve demokratik kitle kuruluşları sokağa çıktı. Giresun Atatürk Meydanı’nda buluşan yurttaşlar, artan kadın cinayetlerine karşı seslerini yükseltti. Eğitim Sen, Tüm Bel Sen, CHP, ADD, ÇYDD, DİSK ve Tüm Emekliler Sendikası bileşenlerinden oluşan Giresun Kadın Meclisi tarafından düzenlenen protestoya birçok siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü de destek verdi.

KODAN’DAN ACI AÇIKLAMA

Giresun Kadın Meclisi adına basın açıklamasını yapan Eğitim-Sen Giresun Şubesi Kadın Sekreteri Ayşe Kodan, olayın okulun kantininde gerçekleştiğini belirtti. Kodan, “Olay bir teneffüs anı olsa öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili nasıl bir tablo ile karşılaşabilirdik düşünmek bile istemiyoruz. Üzgünüz. Bugün genç bir anne ve genç bir kadın, eğitim alanında uygulanan yanlış politikalar sonucu aramızdan ayrıldı. Okuldaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir travma içerisinde. Bu olayı da gerçek sorumluları göz ardı ederek geride bırakmaya çalışacaklar” diye konuştu.

FAALİYETLERİN YETERSİZLİĞİ VURGULANDI

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise, iki kadını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Gezmiş, “Geçmişte hükümlü olduğu ve pek çok suç kaydı olduğu bilinen bir erkek, elindeki silahla iki kadını katletti. Bu olay, okullarımızda yaşanan denetimsizliğin, güvenlik zafiyetinin bir göstergesidir” dedi. İstanbul Sözleşmesinin bir gecede fesh edilmesinin ardından, 1226 kadının katledildiğini kaydeden Gezmiş, “Ortada feryat figan kadın çığlıkları var. Önlem alınmıyor, suçlular cesaretlendiriliyor. Böyle giderse her geçen gün bu sayı artacak” şeklinde uyardı.

PROTESTOCULARIN MESAJLARI

Eyleme katılan yurttaşlar, “Kadın Cinayetleri Politiktir”, “Yaşamak İstiyoruz” ve “Eşitlik Olmadan Adalet Olmaz”, gibi mesajların yer aldığı dövizler taşıdı. Ayrıca Giresun’da bulunan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt da basın açıklamasına destek verdi.