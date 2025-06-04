Kadın, Çocuğa Taşla Saldırdı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, 2 Mayıs’ta Ataşehir İnönü Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti. İddialara göre, teneffüs sırasında bahçedeki öğrenciler bir eve taş attı. Bu durum, evde yaşayan kadının camına gelen taşlardan rahatsız olmasına ve çocuklara bağırmasına neden oldu.

ŞAHIS KİŞİ KİMLİĞİ VE GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Kısa bir süre sonra kadın, okul bahçesine girerek çocuklardan S.H.’nin sırtına taşla vurdu. Ardından, demirlere tutunan çocuğu güç kullanarak çekmeye çalıştı. Olayı gören okul güvenlik görevlisi, kadına müdahale ederek durumu sonlandırdı. Ancak kadın, okul müdürü ve öğretmenlerle tartıştıktan sonra oradan ayrıldı.

AİLENİN ŞİKAYETİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay meydana geldikten sonra aile, darp raporu alarak saldırgan kadından şikayetçi oldu. Annesi Hanife Hacıer, oğlunun okula gitmek istemediğini belirtti ve olayın ardından akran zorbalığına maruz kaldığını ifade etti. Ayrıca, güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kadının bir öğrencinin açtığı kapıdan içeri girdiği, güvenliğin yanında durduğu ve ardından çocuğa saldırdığı anları net bir şekilde gösterdi. Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını ve okulun güvenlik önlemleri konusunda inceleme yapılacağını açıkladı.