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Kadın, Çocuğa Taşla Saldırdı!

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Olay, 2 Mayıs’ta Ataşehir İnönü Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Teneffüs sırasında bahçedeki öğrencilerin bir eve taş attığı öne sürüldü. Evde yaşamış olan kadın, camına isabet eden taşlardan rahatsız olarak çocuklara bağırmaya başladı. Kısa bir süre sonra bahçeye giren kadın, S.H. isimli çocuğun sırtına taşla vurdu ve ardından demirlere tutunan çocuğu zorla çekmeye çalıştı.

güvenlik müdahale etti

Olayı gören okul güvenlik görevlisi, kadına müdahale ederek saldırıyı sonlandırdı. Fakat kadın, okul müdürü ve öğretmenlerle tartıştıktan sonra okuldan ayrıldı. Aile, durumu öğrendikten sonra darp raporu alarak saldırgan kadından şikayetçi oldu. Annesi Hanife Hacıer, oğlunun okula gitmek istemediğini ve olaydan sonra akran zorbalığına uğradığını ifade ederek güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının bir öğrencinin açtığı kapıdan içeri girdiği, güvenlik görevlisinin yanında durduğu ve ardından çocuğa saldırdığı anlar açıkça görüldü. Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını ve okulun güvenlik önlemleri konusunda inceleme yapılacağını açıkladı.

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