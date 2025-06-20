Kadın, Çöp Atarken Otomobil Çarptı

KADININ HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLAN KAZA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çöp atmaya giden bir kadın, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücünün kayıplara karışması dikkat çekti. Olay, Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’ndeki kafe mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, Doğu Karadeniz Caddesi’nde çalışan Selime Şinas (50), çöp atmak amacıyla dışarı çıktı. Cadde üzerindeki konteyner yönüne doğru yürüyen kadına, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrasında sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Görüntülerde, otomobilin Selime Şinas’a çarptığı ve sonrasında bölgeden hızla uzaklaştığı görülüyor.