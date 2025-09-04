Kadın Curling Milli Takımı, Oslo’da Başarılı

KADIN CURLING MİLLİ TAKIMI BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Kadın Curling Milli Takımı, Nordic Tour çerçevesinde Oslo’da gerçekleştirilen Oslo Curling Cup’ta gösterdiği başarılı performansla turnuvayı 3. sırada tamamladı. 2026 Kış Olimpiyatları’na hazırlık süreci içerisinde bulunan milli takım, bu başarıyla önemli bir motivasyon kaynağı elde ediyor.

ULUSLARARASI DÜZEYDE PRESTİJLİ BİR ETKİNLİK

Oslo Curling Cup, uluslararası alanda en prestijli curling etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Turnuvada birçok güçlü rakiple karşılaşan milli takım, sergilediği üstün performansla Türk curlinginin dünya genelinde tanınmasına katkıda bulunuyor. Takım, turnuvada oynadığı maçlarda yüksek bir takım ruhu ve stratejik oyun anlayışı göstererek güçlü rakipleriyle önemli mücadeleler veriyor.

Özellikle son maçlarda gösterilen üstün performans, takımın 2026 Kış Olimpiyatları hedefleri açısından büyük bir umut kaynağı oluyor. Kadın Curling Milli Takımının, elde ettiği bu başarıyla birlikte uluslararası alanda kendini daha da geliştirmek ve yeni zaferler kazanmak için çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor. Bu önemli başarı, Türk sporunun uluslararası alandaki temsilini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak kaydediliyor.