Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

KADIN DAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi, hizmet vermeye başladı. Bu merkez, Yeni Mahalle’de hayırsever Kadın Dal’ın katkılarıyla inşa edildi ve Vali Hulusi Şahin’in katılımıyla açılışı gerçekleştirildi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE KATKI

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Şahin, hayırsever Dal ailesinin katkısıyla inşa edilen aile sağlığı merkezinin Korkuteli ve Antalya için faydalı olmasını temenni etti. Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmenin, sağlık sistemi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahin, “Aile sağlığı merkezlerinin çoğalması ve güçlenmesi sağlık sistemi açısından çok önemli. Böylece devlet hastanelerinin, eğitim ve araştırma hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin üzerindeki yük azalacak. Uzmanlarımız da vakalara daha detaylı bakabilecek.” şeklinde ifade etti. Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi’nin inşasına sağladığı katkılardan dolayı hayırsever Kadın Dal’a teşekkür etti.

VALİ PLAKET TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi’nin inşasına yaptığı katkılardan dolayı hayırsever Kadın Dal’a plaket takdim etti. Ardından katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Şahin, daha sonra kendisiyle birlikte gelen heyet ile birlikte binayı gezerek incelemelerde bulundu. Açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, hayırsever Kadın Dal ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.