Kadın, Darbedildi, Parka Sığındı, Polis Geldi

OLAYIN GERÇEĞİ

Eskişehir’de, eşi tarafından darbedilen bir kadın kaçarak parka sığınırken, olayın faili olduğu öne sürülen şahıs kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye götürülürken, iki çocuğu polis tarafından koruma altına alındı. Olay, Tepebaşı ilçesinde, Şirintepe Mahallesi’ndeki Kayacık Sokak üzerindeki bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. isimli şahıs, eşi R.Ç. (32) üzerinde şiddet uyguladı.

KADIN PARKA SIĞINDI

İki çocuk annesi olan kadın, evinin sokağından 200 metre uzaklıkta bulunan Erbaran Sokak üzerindeki bir parka sığındı ve çevredeki kişilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve burada durumunun ağır olduğu bildirildi. M.Ç., eşine şiddet uyguladıktan sonra kaçtı ve polis ekipleri şahsı aramaya başladı.

POLİS ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALDI

Annenin yakını bulunmayan C.Ç. (4) ve T.Ç. (2) isimli çocukları ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki polis noktasında çocuklara polis tarafından çikolata ikram edildiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.