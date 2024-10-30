Kadın Doktora Saldırı: Hasta Yakını Gözaltında

GÖZTEPE HASTANESİNDE DOKTORA SALDIRI

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde görev yapan bir kadın doktor, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla yaralandı. F.E.S isimli anne, hastanede daha önce tedavi gören ve çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatış yapılan çocuğunun durumu hakkında Uzman Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi. F.E.S, geçmişte çocuğunun yoğun bakım kliniğinde tedavi sırasında kolunun kırıldığını ve yeterince ilgi gösterilmediğini öne sürdü.

OLAYIN GELİŞİMİ

Anne, kadın doktorun odasına girdikten sonra kapıyı kilitleyerek bir tartışma başlattı. Bu sırada odada bulunan makas ve su ısıtıcısını kullanarak doktor A.A.A.’yı darbetti. Olayın gerçekleşmesinin ardından, F.E.S odanın kapısını açınca güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındı. “Beyaz Kod” butonuna basılması üzerine hastane polisi olay yerine çağrıldı. İlk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor, baş, yüz, sırt ve boyun bölgesinde toplam 12 yerinden yaralandı ve tedavi altına alındı.

ADLİ SÜREÇ

F.E.S, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da benzer şekilde karara itirazda bulundu. Doktorun darbedilmesinin ardından hastanenin koridorlarında yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, durum, hastane güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.