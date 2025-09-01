Haberler

Kadın Düşerek Kurtarıldı, Ekipler Geldi

KADININ KURTARILMA ANLARI KAMERADA

İstanbul’da, Galata Köprüsü’nden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir kadını, duyarlı bir vatandaş köprüden atlayarak kurtarıyor. Olay akşam saatlerinde Eminönü Galata Köprüsü’nde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenememiş kadın, köprüden suya düşüyor.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLIYOR

Kadının boğulmakta olduğunu gören bir vatandaş hemen köprüden atlayarak kadına yardım ediyor. İhbar üzerine dalgıç polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmaları sonucunda kadın sudan çıkarılıyor. O anlar çevredeki vatandaşların kameraları tarafından kaydediliyor.

Kadının sağ olarak kurtulduğunu gören çevredeki vatandaşlar, kurtarma ekibini ve kadını kurtaran adamı alkışlamasıyla duygusal anlar yaşanıyor. Kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Organize İşler Dizi Olarak Geliyor

Türk sinemasının sevilen komedi filmi 'Organize İşler', bu kez dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizinin çekimleri 25 Eylül'de start alacak.
Haberler

Balıkesir’de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet, terörle mücadeleye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.