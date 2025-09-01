Kadın Düşerek Kurtarıldı, Ekipler Geldi

KADININ KURTARILMA ANLARI KAMERADA

İstanbul’da, Galata Köprüsü’nden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir kadını, duyarlı bir vatandaş köprüden atlayarak kurtarıyor. Olay akşam saatlerinde Eminönü Galata Köprüsü’nde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenememiş kadın, köprüden suya düşüyor.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLIYOR

Kadının boğulmakta olduğunu gören bir vatandaş hemen köprüden atlayarak kadına yardım ediyor. İhbar üzerine dalgıç polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmaları sonucunda kadın sudan çıkarılıyor. O anlar çevredeki vatandaşların kameraları tarafından kaydediliyor.

Kadının sağ olarak kurtulduğunu gören çevredeki vatandaşlar, kurtarma ekibini ve kadını kurtaran adamı alkışlamasıyla duygusal anlar yaşanıyor. Kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme devam ediyor.