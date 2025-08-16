Kadın, Düşürdüğü Parayı Kurtardı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bakırköy’de bir kadın, bankadan para çektikten sonra kiralarını ödemek üzere yola çıktığı sırada 100 doları düşürüyor. Olay, 13 Ağustos’ta saat 14.00 civarında Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yaşanıyor. Kadın, başka bir bankaya yürürken parayı yolda düşürüyor. Düşen parayı, kaldırımda yürüyen bir kişi alarak cebine koymak istiyor.

KADININ TEPKİSİ VE ESNAFIN YARDIMI

Kadın paranın kaybolduğunu fark ederek, şüpheliye sesleniyor ve parasını istiyor. Ancak, şüpheli hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ediyor. Bu sırada çevredeki esnaf duruma müdahale ediyor. Şüpheli, ‘Yerde buldum’ diyerek parayı geri vermek istemiyor. Ancak esnafın ısrarı sonrasında parayı kadına teslim ediyor ve olay yerinden uzaklaşıyor.

POLİS RAPORU VE KAMERAYA YANSIMALAR

Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri, kadından bilgi alıyor ve onun evine bırakıyor. Yaşanan bu durum, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydediliyor ve sosyal medyada paylaşılıyor. Kadının bağırması üzerine gerçekleşen bu olay, toplumda dayanışma ve yardımlaşma örneği olarak öne çıkıyor.