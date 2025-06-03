Kadın Elbiseyle, Kan Davalısını Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Sanayi Sitesi içerisinde bir araç tamir atölyesinde görevli Rıdvan Güner, çarşaf giyerek kadına kılığına giren silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. Saldırgan, cinayet sonrası boş kovanları toplayarak olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili inceleme başlattı. Ekipler, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheliyi yakaladı ve aynı zamanda azmettirici olduğu iddia edilen yakınları Y.K., M.E. ve Y.K. isimli kişileri de gözaltına aldı.

KAN DAVASI GİBİ GÖRÜLÜYOR

Soruşturma devam ederken, cinayetin bir kan davası nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülüyor. İddialara göre, azmettirici Y.K.’nın ağabeyinin 2023 yılında öldürülmesi, taraflar arasında husumet oluşmasına sebep oldu ve bu durum cinayetin işlenmesine yol açtı. Ayrıca, cinayet zanlıları olarak gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, olumsuzluk yaşanmaması adına polis ekipleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı.