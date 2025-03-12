Kadın Eli Projesi, Başarıyla Ödüllendirildi

İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN PROJE KADIN İSTİHDAMINI ARTIRIYOR

ATSO ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen “Sanayide Kadın Eli” projesi, kadın istihdamında Türkiye’ye ilham olacak bir başarıya daha imza attı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görülen proje, sanayide kadın gücünü artırma yolunda önemli bir kilometre taşı oldu. Proje kapsamında, Çelik Kaynakçılık Mesleki Yeterlilik Belgelendirme kursiyerlerinden 15 kadın, yüzde 100 başarıya ulaşarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

GELİŞİM HEDEFİ VE DESTEKLEYİCİ KURUMLAR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 2024 yılında yapılacak proje, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Eğitim Merkezi (OSBEM) desteğiyle başlayacak. Proje, sanayide kadın istihdamını artırarak sektörde kadın gücünü ön plana çıkarmayı hedefliyor. Türkiye genelinde yürütülen “Sanayide Kadın Eli”, “Tarımda Kadın Eli” ve “Teknolojide Kadın Eli” projeleri sayesinde şimdiye kadar on binlerce kadın istihdam edildi.

ÖDÜLLER VE KUTLAMA ETKİNLİĞİ

Etkinlikte, “Sanayide Kadın Eli Projesi” çerçevesinde kurslar açan, işbaşı eğitimleri düzenleyen ve kadın istihdamına en fazla katkı sağlayan 13 TOBB Kadın Girişimciler Kurulu il başkanına ödülleri takdim edildi. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de yer aldı. Ödülü, TOBB Antalya KGK İcra Komitesi Başkanı ve TOBB KGK Başkan Yardımcısı Serap Kocaoğlu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan takdim etti.

KADINLARIN SANAYİYE KATILIMI

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, “Kadınların sanayiye katılımı, ekonomik kalkınmanın temel taşıdır” dedi. Bu çalışmanın ödüllendirilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Hacısüleyman, “Kadınların üretim süreçlerine daha fazla katılması, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biridir. Antalya olarak bu alanda örnek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu önemli başarının tüm Türkiye’ye ilham vermesini diliyor, emeği geçen herkesi kutluyoruz.” şeklinde konuştu.

DEVAM EDEN İSTİHDAM PROJELERİ

Başkan Serap Kocaoğlu, “Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımını sağlamaktır” dedi. Antalya özelinde gerçekleştirilen projeler ile yüzlerce kadına mesleki eğitim verilerek ekonomiye kazandırılmaya devam edileceği belirtildi. Kocaoğlu, kadın istihdamına katkı sağlamaktan ve bu başarının ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

GELECEK HEDEFLERİ VE BİLDİRİMİ

“Sanayide Kadın Eli Projesi”, Türkiye’ye örnek olarak kadınların sanayideki yerini güçlendirmek ve daha fazla kadının sektörlerinde yer almasını sağlamak için önemli bir adım oluyor. Gelecekte bu proje ile daha fazla kadının sanayi sektörüne kazandırılması hedefleniyor.