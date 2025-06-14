Kadın Emeği Günleri Beşiktaş’ta Başladı

KADIN EMEĞİ GÜNLERİ BAŞLADI

Beşiktaş Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın iş birliğiyle düzenlenen ‘Kadın Emeği Günleri’, Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda kapılarını açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 1 Temmuz’a kadar her gün 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Etkinliğin açılışında konuşan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, “El emeği takılar, dekoratif ürünler ve daha fazlasıyla dayanışma pazarında yer almak isteyen tüm kadın girişimcileri bekliyoruz” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLER ÖZEL ÜRÜNLER SUNUYOR

İBB Kadın ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kadın emeğiyle üretilen çeşitli ürünler ziyaretçilerle buluşuyor. Dayanışma ve üretimi teşvik eden el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği pazarda; takılardan dekoratif eşyalara, seramikten keçe ve ahşap ürünlere kadar birçok el yapımı tasarım, kadın girişimcilerin hazırladığı stantlarda sunuluyor. Etkinlikte stant açan Ayşegül Kozan Güler, “Bize çok sürpriz bir gelişme oldu burası. 2 sene önce Dudullu standına katılmıştık. Beşiktaş’ı duyunca koşa koşa geldik. Ben genelde dekorasyon ürünleri, kahve sunum setleri ve tütsülükler yapıyorum. Ürünlerimizi sergilemeye geldik. Burası çok güzel oldu. Lokasyon olarak çok iyi bir nokta. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilimiz bize ziyarette bulundu. Kendisine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer stant sahibi Türkan Esra Altınay, ürünlerini hobi olarak yapmaya başladığını belirterek “1 yıl boyunca yaptığım mumları yakmaya kıyamadım. Sonra bunları evde saklayacak yer bulamadım. Sonra satmaya karar vererek hobimi işe çevirdim. İşimden istifa ettim. Yaklaşık 3,5 yıldır mum yapıyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim” diye aktardı. Gökşen İşcan ise etkinlikte açtığı standa yoğun ilgi olduğunu belirterek, “Minik hayvan dostlarımıza kedi-köpek giysisi yapıyorum. Buranın yeri çok güzel. Etkinliğe ilgi yoğun. Beşiktaş Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz, bize böyle bir imkan tanıdığı için. Çok memnunuz ve devamını istiyoruz” dedi.

KAYIT VE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

1 Temmuz gününe kadar sürecek etkinliğe katılmak isteyen Beşiktaşlı kadın girişimciler, hafta içi mesai saatleri içerisinde 0212 319 42 42 (Dahili: 5022) numaralı telefondan kayıt yapabilecek. Beşiktaş dışındaki kadın girişimciler ise İBB’ye ait 153 Çözüm Merkezi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.