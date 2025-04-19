Kadın-Erkek Eşitliğine Dikkat Çekildi

ERKEK VE KADIN ARASINDA REKABET YOKTUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim inancımızda ve kültürümüzde erkekle kadın arasında ne bir rekabet ne bir üstünlük yarışı ne de insanı ‘eşref-i mahlukât’ sıfatına aykırı bir durum söz konusu değildir. Çünkü medeniyetimiz, kadın-erkek demeden yaratılanı eşit görür; hayatı, insanı, canı kutsal ve dokunulmaz kabul eder. Üstünlük ise asla cinsiyette, kökende, renkte, ırkta değil; ilimde, ahlakta, takvada, merhamette ve erdemde aranması gerektiğini emreder” dedi. KADEM 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, Ak Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik ve birçok davetli katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya KADEM’in yeni başkanı Avukat Dr. Canan Sarı’yı tebrik ederek başladı.

KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ ANLAYIŞ DÜZENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünkü genel kurulumuzda görevini devreden Saliha Hanımefendi’ye ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza çalışmaları, mücadeleleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulumuzla birlikte KADEM Başkanlığı’nı devralacak Canan Hanımefendi’ye ve yönetim kurulu üyelerine ise Cenabi Allah’tan üstün başarılar niyaz ediyorum. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayra destek, şerre engel olmaya matuf tüm çabalarınızda yanınızda olmayı ve sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” dedi. Ayrıca, “KADEM, ülkemizin iki önemli meselesini aynı çatı altında buluşturarak, aslında konumuzun insanın bizatihi kendisi olduğunu ortaya koymak suretiyle hayırlı bir görevi yerine getirmektedir. Kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve hatta düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir” ifadelerini kullandı.

BATININ AHLAK ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış, asırlarca yönünü şaşırmış bir vaziyette insanlığa en karanlık deneyimleri yaşatan Batı’ya aittir. Bu müfrit ve müfsit zihniyet, daha 1-2 asır öncesine, hatta 1960’lı ve 1970’li yıllara kadar devam eden utanç tablolarını örtmek için kendine sahte bir tarih inşa etmeyi başarmıştır” diyerek sözlerine devam etti. Ülke olarak bu sahte ama parıltılı demokrasi anlayışının etkisi altında kalındığını belirten Erdoğan, “18 aydır Gazze’de devam eden soykırımı başta olmak üzere, son dönemde yaşanan hadiseler, Batı değerleri denilen kavramların aslında içinin ne kadar boş olduğunu hepimize göstermiştir” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyanın etkilerine de değinerek, “Hangi engellerle karşılaştığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Kabul edelim ki bu mücadelede çoğu zaman rüzgara karşı yürüdük. Ülkemizde Batı’nın teşvikiyle yürütülen politikalar bizim işimizi zorlaştırmıştır” dedi. Ayrıca, sosyal medyanın, Türkiye’nin iç dinamiklerine zarar veren etkilerini vurguladı. “Açık konuşmak gerekirse, kendi insanımızın bir kısmının evlatlarının inancıyla, hayat biçimiyle, siyasi algısıyla, sosyal çevresiyle bambaşka dünyalara kapılıp gitmesine engel olamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı ve bu durumun yalnızca Türkiye’ye özgü bir sorun olmadığını belirtti.