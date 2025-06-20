Kadın, Eşi Tarafından Sokakta Darbedildi

Olayın Gerçekleştiği Yer
Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY’de, bir kadın çocuğunun mezuniyet törenine giderken iddialara göre boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından sokakta darbedildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın Detayları
Olay, 30 Ağustos Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, N.V. çocuğunun mezuniyet törenine katılmak için okula giderken, boşanma aşamasındaki eşi M.V. birden karşısına çıktı. M.V., N.V.’ye sokakta aniden tekme ve yumrukla saldırdı. Bu saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.
Polise Başvuru
Saldırıya uğrayan kadın, olayın ardından hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu.