Haberler

Kadın, Eşi Tarafından Sokakta Darbedildi

Olayın Gerçekleştiği Yer

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY’de, bir kadın çocuğunun mezuniyet törenine giderken iddialara göre boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından sokakta darbedildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, 30 Ağustos Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, N.V. çocuğunun mezuniyet törenine katılmak için okula giderken, boşanma aşamasındaki eşi M.V. birden karşısına çıktı. M.V., N.V.’ye sokakta aniden tekme ve yumrukla saldırdı. Bu saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Polise Başvuru

Saldırıya uğrayan kadın, olayın ardından hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de 23 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda, yün torbalar içinde 23 kilo 654 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.
Haberler

Taha Akgül, Geleceğe Yatırım Yaptıklarını Belirtti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas’taki Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda altyapı yatırımlarının önemini vurguladı ve 6 bin 500 sporcunun desteklendiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.