Kadın, Eşinin Aracına Çarptı

KADININ OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, eşiyle girdiği tartışma sonrası bir kadın cipiyle eşinin otomobiline defalarca çarptı. Olay anında meydana gelen baygınlık durumu dikkat çekti. Mahalle sakini Yusuf Mercan, “Korna sesleriyle uyandım, kadın araca vuruyordu” açıklamasında bulundu. Olayda toplam üç araçta maddi hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Yalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti.

TARTIŞMALARDAN TARTAN ÇARPMA ANLARI

Olayın detaylarına göre, Ayşe Özge K. ve eşi Mehmet K. arasında bilinmeyen bir sebeple apartman dairesinde tartışma çıktı. Çift arasındaki tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Ayşe Özge K., 35 VTU 43 plakalı cipiyle, sokakta park halindeki eşi Mehmet K.’ye ait 54 UA 299 plakalı otomobile ardı ardına çarptı. Çevredeki insanlar olan biteni izlerken, eşi tarafından aracından indirilen kadın baygınlık geçirdi. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

GELEN SAĞLIK EKİPLERİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygın durumda olan kadına ilk müdahale yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonucu Mehmet K.’ye ait otomobil kullanılamaz hale gelirken, park etmiş iki araçta da maddi hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN GÖRMESİ

Yaşanan olay sırasında zarara uğrayan mahalle sakini Yusuf Mercan, “Sabah saat 05.30 civarında olay korna sesiyle başladı. Tartışma, apartmanın 2. katında oturan çiftin arasında çıktı. Benim aracım zarar gören otomobilin hemen yanında park halindeydi. Kızım beni uyandırdı, uyandığımda kadın cipiyle eşinin aracına çarptığını gördüm” dedi. Mercan, olay sırasında aracına defalarca çarpan cipin, komşusunun aracına da zarar verdiğini kaydetti.

EVE DÖNÜŞ VE POLİS İNCELEMESİ

Olay sonrası Mehmet K.’nın eşini kapıdan alıp aşağı attığını belirten Mercan, “O sırada kadın bayıldı. Ambulans gelip kadını alarak hastaneye götürdü” ifadesini kullandı. Olayın ardından çekici araçlar olay yerinden tüm araçları kaldırdı. Mercan, kendi aracında hasarın 15-20 bin TL civarında olduğunu, eşinin tüm masrafları üstlendiğini söyledi.

Yaşanan olayın ardından sabah uyandığında kadının eşiyle birlikte kol kola evlerine dönerken gördüğünü belirten Mercan, “Belki bana da uğrayıp özür dilerler diye bekledim ama gelen olmadı” dedi. Olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.