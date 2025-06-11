Kadın, Eski Kocası Tarafından Vuruldu

KURBAN BAYRAMI ZİYARETİ TRAJEDİSİ

Zonguldak’tan Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen bir kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Ne yazık ki, sevk edildiği hastanede hayata gözlerini yumdu. Olay, Değirmenhan Sokak üzerinde gerçekleşti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Alınan bilgilere göre, 48 yaşındaki Emir K., çocuklarını ziyaret etmek amacıyla Zonguldak’tan Sakarya’ya geldi. Burada, kısa bir süre önce Zonguldak’tan gelen eski eşi 42 yaşındaki R.D. ile çocuklarının evinde tartışma çıktı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte R.D., yanında bulunan silahı çekip Emir K.’ye ateş etti. Kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin hemen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak şüpheli R.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya dair detaylı inceleme sürüyor.