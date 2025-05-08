Kadın, Eski Nişanlısıyla Tartışırken Atladı

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kadın, eski nişanlısı ile yaşadığı tartışma sırasında balkondan atladı ve ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Tuzluçayır Mahallesi’nde bir erkek şahıs, eski nişanlısının evinin önüne bıçakla gelerek olayın fitilini ateşlemiş oldu. Kadın, eski nişanlısı ile balkonunda bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KADININ DURUMU

Tartışmanın büyümesiyle sinirlenen kadın, çaresiz bir şekilde balkondan atlamaya karar verdi ve bu eylemi gerçekleştirdi. Hemen ardından ağır yaralandı ve eski nişanlısı olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine hemen bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kadın için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından hastaneye sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürmekte. Bu üzücü olay, kadınların karşılaştığı şiddet ve tartışmalara dair dikkat çekici bir örnek olarak kayıtlara geçti.