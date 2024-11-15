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Spor

Kadın Futbolcular Mağlubiyetsiz Yola Devam Ediyor

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SEZONDA YENİLGİSİZ TAKIMLAR

Türkiye’deki profesyonel futbol liglerinde 2024-25 sezonunda şu ana kadar 7 takım, herhangi bir yenilgi almadı. Süper Lig’deki Galatasaray, 2. Lig’deki Sarıyer ve Serik Belediyespor, 3. Lig’deki Bursaspor, Aliağa Futbol, Bursa Nilüfer Futbol takımları ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu sezon gerçekleştirdikleri maçlarda mağlubiyet yaşamıyor.

FENERBAHÇE’NİN BAŞARISI

Kadın futbolunda dikkat çekici bir başarı gösteren Fenerbahçe Petrol Ofisi, 8 maçın 8’ini de kazanarak profesyonel liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım durumunda bulunuyor. Sarı lacivertli takım, bu performansıyla öne çıkıyor ve sezona damgasını vuruyor.

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