Kadın futbolcular ödül gecesi gerçekleşti

ÖDÜL GECESİNE YOĞUN KATILIM

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve sahada ter döken, emek veren kadın futbolcuları manevi olarak destekleme amacı taşıyan ödül gecesi, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte siyasi parti temsilcileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da etkinlikte yer aldı. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, ATO Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak ile birçok sponsor, STK temsilcisi ve davetli de gecede bulundu.

ŞARKILARLA AÇILDI

Gecenin açılışı gazeteci Hande Fırat tarafından yapıldı. Davetli kadın futbol takımlarının oyuncuları ile birlikte, Sivas Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı, Giresun Sanayi Spor Kadın Futbol Takımı ve Yüksekova Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Hande Fırat’ın önderliğinde “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısını hep birlikte söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gönderdiği kutlama telgrafı ile geceye katılım gösterdi.

KONUŞMALAR VE ÖDÜLLER

Cer Modern’deki Kristal Ayaklar Ödül Töreni’nde, ilk konuşmayı Kadın Futbolcular Derneği Başkanı Dilek Kavasoğlu yaptı. Konuşmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından sürdürüldü. Ardından ödül törenine geçildi ve bakanlar tarafından ödüller kazananlara takdim edildi. Tören, kadın futboluna ve geceye destek veren sponsorlara da ödüllerin verilmesiyle devam etti. Katılımcı bakanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası, AJet, Outdoor Factory, Ones Technology, Gölbaşı Belediyesi, Cer Modern, Kentvizyon, Spor Toto, Duru Yemek, Suna Dumankaya Güzellik Merkezi, Aysun Berberoğlu, Mandalina Reklam Ajansı, City Hotel, Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı ile Özel Medsentez Polikliniği gibi sponsorlara ödüllerini sundu. Ödül töreninin sona ermesinin ardından, ödül alan tüm takım, sporcu ve sponsorlar bakanlarla birlikte sahnede aile fotoğrafı çektirdi.