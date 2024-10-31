“Kadın Futboluna Yatırım Ve Destek”

UEFA KADIN FUTBOLU İÇİN STRATEJİK ADIMLAR ATILIYOR

UEFA, kadın futbolunda sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak amacıyla 6 yıllık stratejik planını “Durdurulamaz” adıyla tüm dünyaya duyurdu. 2030 yılına kadar oyunu daha ileri bir aşamaya taşımayı hedefleyen bu yeni strateji, Avrupa’da kadın futbolunun son yıllarda elde ettiği büyük gelişimlerin bir devamı niteliğinde. Daha önce hiç yaşanmayan sayıda oyuncu, rekabetçi standartlar ve geniş kapsamlı organizasyonlarla kadın futbolu benzeri görülmemiş bir büyüme dönemine girdi.

UEFA BAŞKANI’NDAN GÜÇLÜ DESTEK

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Bu ivmeyi sürdürmemize ve yaşayan aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek sağlamamıza yardımcı olmak için, kıta genelinde profesyonel liglerin sayısını artırırken, futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmeyi amaçlayan yeni bir 6 yıllık strateji olan ’Durdurulamaz’ı başlattık. ’Durdurulamaz’, sürdürülebilir bir geleceğin temeli ve kadın futbolunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yol haritamızdır. Bu heyecan verici yeni döneme girerken, bizi buraya getiren aynı tutkuyla devam etmeliyiz. Davaya olan bağlılığımız her zamanki kadar güçlü. Misyonumuz basit: Kadın futbolunun Avrupa spor topluluğunda önemli bir yer edinmesine yardımcı olmak” dedi.

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİYLE HAZIRLANDI

“Durdurulamaz”, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa genelindeki futbol paydaşlarıyla yapılan kapsamlı bir iş birliğinin sonucu olarak hazırlandı. UEFA’nın yeni nesil oyuncuları, antrenörleri, hakemleri, gönüllüleri ve taraftarları geliştirme planını ana hatlarıyla açıklayan bu strateji, “Harekete Geçme Zamanı” adlı önceki kadın futbolu stratejisinin başarısını temel alıyor. “Durdurulamaz” dört uzun vadeli hedefe ulaşmak için sekiz stratejik öncelik belirleyerek kadın futbolunu benzeri görülmemiş seviyelere taşımayı planlıyor.

KADIN FUTBOLU İÇİN YENİ FIRSATLAR

UEFA, futbolu tabana yayarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için yeni fırsatlar yaratmayı ve futbolun her Avrupa ülkesinde en yaygın takım sporu haline gelmesini sağlamayı hedefliyor. Kadın futbolu şu an 6 tam profesyonel lig ile kıta genelinde 5 bin kadın sporcu tarafından aktif olarak oynanıyor. UEFA, bu yeni plan çerçevesinde profesyonel lig ve sporcu sayılarını çok daha yüksek seviyelere taşımayı amaçlıyor.