“Kadın Futbolunda Yeni Dönem: 1 Milyar Euro!”

KADIN FUTBOLUNDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM KURULUYOR

Kadın futbolunda sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefleyen UEFA, 6 yıllık stratejik planını duyurdu. UEFA’nın internet sitesinde yayımlanan yeni kadın futbolu stratejisi doğrultusunda, 2030 yılına kadar kadın futbolunun benzeri görülmemiş seviyelere ulaşması amacıyla 4 uzun vadeli hedef ve 8 stratejik öncelik belirlendi. UEFA, 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu girişimlerine 1 milyar avroluk rekabet geliri ve yatırımı taahhüt ediyor. Yeni rekabet sistemi ve formatının başlatılmasıyla birlikte 2025 UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası ile güncellenmiş UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve kulüp bazında ikinci büyük kupa organizasyonu başlatılacak.

FUTBOLU TABANA YAYMA HEDEFİ

Yeni strateji çerçevesinde UEFA, futbolu tabana yayarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için yeni fırsatlar yaratmayı planlıyor. Kadın futbolunun her Avrupa ülkesinde en popüler takım sporu haline gelmesi için çalışmalar yapılıyor. Şu anda kadın futbolunda 6 tam profesyonel lig bulunuyor ve tüm kıta genelinde 5 bin kadın sporcu lisanslı futbol oynuyor. UEFA, bu plan sayesinde profesyonel lig ve sporcu sayılarını arttırmayı hedefliyor.

STRATEJİNİN TEMELİ VE HEDEFİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmeyi amaçlayan yeni bir 6 yıllık strateji olan ‘Durdurulamaz’ı başlattık. ‘Durdurulamaz’, sürdürülebilir bir geleceğin temeli ve kadın futbolunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yol haritamızdır. Misyonumuz basit: Kadın futbolunun Avrupa spor topluluğunda önemli bir yer edinmesine yardımcı olmak.” diye belirtti.

KADIN FUTBOLU HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Kadın futbolunun Avrupa’da sürekli büyüdüğünü vurgulayan UEFA Kadın Futbolu Genel Müdürü Nadine Kessler, “Avrupa’da kadın futbolu hiç bu kadar iyi yerde olmamıştı. Tüm Avrupa ulusal dernekleri, ligleri, kulüpleri, oyuncuları, taraftarları ve ortaklarıyla yolculuğumuzun bir parçası olarak yatırım yapmaya ve oyunu kolektif olarak ileriye taşımaya devam etme sözümüz var; çünkü kadın futbolu ‘Durdurulamaz’.” dedi.

TFF’DEN DESTEK GELİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), “Kadın Futbolu İçin Tam Zamanı” sloganıyla geçen sene kendi stratejisini ilan etti ve örtüşen hedefler doğrultusunda bu projeyi destekliyor. TFF Kadın Futbolu Direktörlüğü, bu sezon tarihte ilk kez Kadınlar Türkiye Kupası’nı başlatmak için çalışmalara devam ediyor. Ayrıca 2026-27 sezonundan itibaren kadın futbol liglerinde profesyonelliğe geçilmesi hedefleniyor. TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, “Genç kızlar bölge seçmeleri kapsamında kadın milli takımlarımıza alt yaş kategorilerinde futbolcu kazandırılmaktadır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin profesyonel olabilmesi için yoğun uğraş verilmektedir. Gözle görülür adımlarla kadın futbolunun ülkemizde yaygınlaşması, popüler olması için TFF olarak hamlelerimizi yapıyoruz. Bu sevindirici gelişmeler ışığında UEFA’nın ‘Durdurulamaz’ isimli yeni kadın futbol stratejisini çok önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” diyerek değerlendiriyor.