Kadın Girişimci Akademisi Sona Erdi

KADIN GİRİŞİMCİ AKADEMİSİ SONA ERDİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “Kadın Girişimci Akademisi ve Kapasite Geliştirme Farkındalık Toplantıları” tamamlandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4 hafta süren bu etkinlikyle kadın girişimcilerin ve girişimci adaylarının kişisel ve mesleki kapasitelerini geliştirmek amaçlandı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK HEDEFİ

Program, Trakya Üniversitesi’nin dış paydaşlarından TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bu çerçevede, bölgedeki kadın girişimcilere destek sunmak hedeflendi. Kadın girişimcilere, girişimci adaylarına ve öğrencilere, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Boyacıoğlu ile TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan tarafından katılım belgeleri verildi.