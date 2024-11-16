More
Ekonomi

Kadın Girişimci Sayısını Artıracak Protokol

kadin-girisimci-sayisini-artiracak-protokol

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

E-ticaret alanında faaliyet gösteren Hepsiburada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte ‘Türkiye’nin Girişimci Kadınları Protokolü’nü duyurdu. Bu protokol, kadın girişimciliğini artırmayı, uluslararası pazara hitap edecek markalar yaratmayı ve kadın istihdam oranlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK

İmzalanan protokol ile hedeflenen destek, kadın girişimcilerin iş kurma süreçlerinde önlerine çıkabilecek engellerin ortadan kaldırılmasını kapsıyor. Bu sayede, kadınların ekonomik hayata daha aktif bir şekilde katılması sağlanacak. Protokol, kadın istihdamını artırmanın yanı sıra, güçlü bir kadın girişimci ekosisteminin oluşturulmasına da katkı sunacak.

ÖNEMLİ

Flaş

Trump, Beyaz Saray Sözcüsünü Atadı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının sözcüsü Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü olarak atayacağını duyurdu.
Ekonomi

Benzin Fiyatlarına İndirim Müjdesi Geldi!

Küresel piyasalarda petrol fiyatları 71 dolara geriledi. Bu düşüş, iç piyasada benzin fiyatlarına indirim olacağını gösteriyor. İndirimlerin pazartesi gününden itibaren uygulanması planlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.