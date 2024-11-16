Kadın Girişimci Sayısını Artıracak Protokol

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

E-ticaret alanında faaliyet gösteren Hepsiburada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte ‘Türkiye’nin Girişimci Kadınları Protokolü’nü duyurdu. Bu protokol, kadın girişimciliğini artırmayı, uluslararası pazara hitap edecek markalar yaratmayı ve kadın istihdam oranlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK

İmzalanan protokol ile hedeflenen destek, kadın girişimcilerin iş kurma süreçlerinde önlerine çıkabilecek engellerin ortadan kaldırılmasını kapsıyor. Bu sayede, kadınların ekonomik hayata daha aktif bir şekilde katılması sağlanacak. Protokol, kadın istihdamını artırmanın yanı sıra, güçlü bir kadın girişimci ekosisteminin oluşturulmasına da katkı sunacak.