Kadın Girişimci Toplantıları Tamamlandı

KADIN GİRİŞİMCİ AKADEMİSİ SONA ERDİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen “Kadın Girişimci Akademisi ve Kapasite Geliştirme Farkındalık Toplantıları” başarıyla tamamlandı. Üniversitenin açıklamasına göre, 4 hafta süren bu toplantıların amacı, kadın girişimcilerin ve girişimci adaylarının kişisel ve mesleki kapasitelerini geliştirmek oldu.

Toplantılar, Trakya Üniversitesinin dış paydaşlarından TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bu iş birliği ile özellikle bölgedeki kadın girişimcilere destek sunma hedeflendi. Kadın girişimcilere, girişimci adaylarına ve öğrencilere katılım belgeleri, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Boyacıoğlu ile TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan tarafından takdim edildi.