Kadın Girişimciden İstihdam Örneği

İŞ KADINI OLMA YOLUNDA ADIM ATTI

Kahramanmaraş’ta iki çocuk annesi bir kadın, eşine destek olmak amacıyla başladığı ayakkabı imalatında kendi işinin patronu oldu. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yer alan iş yerinde ayakkabı üretimi yapan Ayşe Akbolat, 12 yıl önce eşine yardımcı olmak için harekete geçti. Şimdi kendi işinin sahibi olan Akbolat, 7 kişiye istihdam sağlayarak kadınlara da ilham veriyor.

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAK

Ayşe Akbolat, “Çocuklarımı büyüttüm. Eşim ayakkabı imalatı ile uğraşıyordu. Geç saatlere kadar çalışıyordu. Ben de ona nasıl destek olabilirim diye düşündüm. 12 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu işte ilerledim. Şu an burada 7 kişiye iş imkanı sağladım. Güzel şeyler yapmak için uğraşıyorum, çabalıyorum” şeklinde açıkladı.

KADINLARA İLHAM VERİYOR

Akbolat, her kadının kendisi gibi çalışmasını istediğini belirterek, “Çünkü ben çalışmaya başladıktan sonra kendi ayaklarımın üzerinde daha iyi durdum. Kendi istediklerimi yaptım. Çocuklarım için daha güzel gelecek hazırladım. Daha da verimli olmak için çabalıyorum. Burada ayakkabılar yapıyoruz, ayakkabılar üretiyoruz. Bir kadın olarak iş yeri açmak kendime olan güveni daha da artırıyor. İnsanın hayata bakış açısı değişiyor” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’taki bu başarı hikayesi, girişimci kadınların iş hayatına katılımının önemini vurguluyor.