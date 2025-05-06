Kadın Girişimciler Derneği Etkinliği Gerçekleşti

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Kadın girişimciliğini desteklemek ve iş dünyasında fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ilk kez “İş Dünyasında KAGİDER: Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması” etkinliğini İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenledi. KAGİDER tarafından yapılan açıklamaya göre, teknoloji, gıda, sağlık ve çevre gibi çeşitli sektörlerden kadın girişimciler, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının satın alma profesyonelleriyle bir araya geldi. Etkinlik, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha görünür, güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurmalarını hedefledi ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada kadın girişimciliğinin dönüştürücü gücüne vurgu yaparak, “Bugün burada bir araya gelen yüzlerce kadın girişimcinin yarattığı enerji, umut ve kararlılık bizlere bir kez daha gösterdi ki kadınların olduğu yerde üretim, yenilik ve büyüme vardır,” dedi. Bezircioğlu, satın alma profesyonelleriyle yapılan birebir görüşmelerin, kadın girişimcilerin ürünleri ve hizmetlerini anlatmaları açısından büyük önem taşıdığını ve görünürlüklerini artırdığını belirtti. KAGİDER bu tür buluşmaları büyütmeye devam edeceğini ve kadın girişimciler için güçlü köprüler kurarak fırsat eşitliğini kalıcı hale getirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

İYİ NİYET PROTOKOLÜ İMZALANDI

Etkinlik çerçevesinde ayrıca bir iyi niyet protokolü de imzalandı. KAGİDER, Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) ve Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) tarafından imzalanan bu protokol, kadın girişimcilerin tedarik zincirlerinde daha etkin rol almasını sağlamayı ve satın alma süreçlerinde öncelik verilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. İşbirliğiyle, fırsat eşitliği temelli politikaların yaygınlaştırılması, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve tedarik zinciri süreçlerinin kapsayıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

NETWORKING FIRSATLARI VE İŞBİRLİKLERİ

Etkinlik alanında kurulan stantlarda, kadın girişimciler ürün ve hizmetlerini sergileyerek potansiyel iş ortaklarına doğrudan ulaşma fırsatı buldu. Fuaye alanında özel olarak tasarlanmış networking alanları, girişimcilerin satın alma profesyonellerinin yanı sıra birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve bilgi ile deneyim paylaşmalarını sağladı. Bu alanlarda pek çok yeni işbirliği, ortak proje ve iş fırsatının temelleri atıldı.