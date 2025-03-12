Kadın Girişimciler Dijital Dünyada Güçleniyor

SIK GÜNDEM OLDUKÇA YENİ BOYUT KAZANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siber şiddetin kadınları tehdit eden, taciz eden ve mahremiyetlerini ihlal eden dijital saldırılarla yeni bir boyut kazandığını söylüyor. Göktaş, “Kadın-erkek eşitliği ve kadınların güçlenmesi için siber şiddetle mücadele hayati bir öneme sahip. Türkiye olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen “Dijital Trendler: Geleceğin Ekonomisini Şekillendiren Kadın Girişimciler” başlıklı yan etkinlikte, dijitalleşmenin kadın girişimciliğine etkisi ve kadınların dijital dünyadaki varlıklarını güçlendirmeye yönelik öneriler ele alındı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM EKONOMİYE YENİ KATILIMCI SAĞLIYOR

Bakan Göktaş, kadın girişimciliğinin dijitalleşme süreciyle yeni boyutlar kazandığını ve kadınların ekonomik güçlenmesinin anahtarı haline geldiğini ifade etti. Dijitalleşmenin ekonomik sistemlerle birlikte toplumsal yapıları da kökten değiştirdiğini belirten Göktaş, “Yapay zeka, büyük veri ve otomasyon, iş dünyasını yeniden şekillendiriyor. Büyük ekonomik fırsatlar sunduğu gibi eşitsizlikleri derinleştirme riskini de beraberinde getiriyor. Kadınlar, dijital dönüşümdeki engeller nedeniyle fırsatlardan eşit yararlanamıyor” dedi.

UNESCO verilerine göre, mühendislik öğrencilerinin yüzde 28’inin ve yapay zeka araştırmacılarının yalnızca yüzde 12’sinin kadın olduğu bilgisini paylaşan Göktaş, “Dünya Ekonomik Forumu raporu, dijital sektörde kadınların oranının sadece yüzde 24, erkeklerin bu alanda çalışma ihtimalinin de kadınlardan 2.7 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu uçurum, STEM alanlarında kadın temsilinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Türkiye olarak, kadın girişimciliğini destekleyerek ekonomik kalkınmanın önemli bir aşamasını oluşturduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE YÖNELİK DESTEKLER

Bakan Göktaş, “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” ile kadın istihdamını artırdıklarını ve kooperatifleri destekleyerek kadınları güçlendirdiklerini dile getirdi. “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesiyle mühendislik alanında burs, staj, istihdam fırsatları ve eğitim imkanları sunduklarını belirtti. Göktaş, kadınlara istihdam garantili mesleki eğitim sunduklarını ve STEM alanında öğrenim gören kız öğrencilere sanayi firmalarında staj ve iş deneyimi fırsatları sağladıklarını ekledi.

YENİLİKÇİ LİDERLER OLARAK KENDİLERİNİ GÖSTERİYORLAR

Göktaş, kadınların girişimcilikleriyle dünya genelinde tüketici olmaktan ziyade yenilikçi liderler haline geldiklerini ifade etti. Temiz teknoloji alanında kadın girişimcileri ödüllendirdiklerini ve dijital becerilerini geliştirerek inovasyona aktif rol alacakları fırsatlar sunduklarını açıkladı. Böylece kadınların dijital girişimcilik dünyasında güçlü bir konum edinmelerine destek sağladıklarını belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEKİ ROLLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dijital dönüşüm süreçlerinde kadınların rollerinin artmasının sadece ekonomik değil toplumsal dönüşüm açısından da zorunlu olduğunu vurgulayan Göktaş, “Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve akademinin iş birliği, kadınların dijital dönüşüm süreçlerine katılımını artıracaktır” dedi. Göktaş, kadınların dijital alandaki ve girişimcilikteki güçlenmesinin, eşit fırsatlara sahip olmalarının ve adil bir geleceğe ulaşmalarının anahtarı olduğunu ifade etti.

Etkinliğe Tacikistan, Endonezya, Azerbaycan, Sırbistan, Katar ve Güney Afrika’dan katılan üst düzey yetkililer, kadınların dijital dönüşümdeki rollerinin önemine dikkat çekti.