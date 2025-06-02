Kadın Girişimciler İçin Stratejik Protokol İmzalandı

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖNEMLİ PROTOKOL

KAİSDER ile Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI) Kadın Girişimciler Kurulu arasında uluslararası iş birliği protokolü imzalandı. Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) heyeti, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Astana Uluslararası Forumu (AIF2025)’nde yer aldı. ‘CommonMind, Shaping the Future’ (Ortak Akılla Geleceği Şekillendirmek) teması altında toplanan forumda, küresel sorunlara çözüm üretebilmenin yolları ele alındı. KAİSDER heyeti, bu forumda kadın girişimciliğini uluslararası düzeyde temsil etti.

KAİSDER Başkan Yardımcısı ve GİFED (Girişimci İş Kadınları Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi Mehlika Gider, AIF2025 kapsamında düzenlenen ‘Economic Growth Through Women’s Entrepreneurship’ panelinde konuştu. Gider, kadın girişimcilerin Türkiye ve bölge ekonomileri için taşıdığı stratejik öneme işaret ederek, “Kadınların girişimcilikteki potansiyeli, yalnızca ekonomik büyüme değil, aynı zamanda daha adil ve sürdürülebilir bir toplumun inşası açısından da büyük önem taşıyor. Girişimcilik, cinsiyet ayrımı kabul etmez. Kadınlar da aynı öngörü, cesaret ve finansal vizyonla risk alabilir ve yatırım yapabilir” şeklinde konuştu. Başkan Yardımcısı Gider, ayrıca KAİSDER’in kadın girişimciliği destekleyen eğitim programları, mentorluk destekleri, eşit temsil projeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı kurumsal sertifikasyon modelleri ile ilgili bilgi sundu.

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İŞBİRLİĞİ VE PROTOKOL DETAYLARI

TCCI Kadın Girişimciler Kurulu ile Stratejik Protokol Forum kapsamında, KAİSDER ile TCCI Kadın Girişimciler Kurulu arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, TCCI Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Lazzat Ramazanova ve KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Canan Karalar Yüksel imza attı. Bölgesel ölçekte kadın girişimciliği desteklemeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ortak standartlar oluşturmayı hedefleyen Protokol ile birlikte, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde faaliyet gösteren işletmelere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri sağlanacak, kadın dostu işyeri sertifikasyon süreçleri geliştirilecek ve Türkiye’nin başarılı uygulamaları diğer üye ülkelere örnek olarak sunulacak.

KAİSDER HEYETİNİN RESMİ TEMASLARI

KAİSDER heyeti; Başkan Canan Karalar Yüksel, Başkan Yardımcısı Mehlika Gider ve diğer üyelerden oluştu. Heyet, forum süresince Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Büyükelçisi Sayın Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu tarafından ilgiyle karşılandı. Büyükelçilik, KAİSDER heyetine resmi temaslar ve etkinliklerde destek sağlayarak onlara eşlik etti.

KADINLARIN GÜCÜYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

KAİSDER’in AIF2025’teki varlığı, Türkiye’nin kadın girişimciliği konusundaki kararlılığını ve bölgesel liderlik vizyonunu ortaya koyuyor. Ortak akılla şekillenen bir gelecekte, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünün güçlenmesi bekleniyor. Bu durum, sadece Türkiye’nin değil tüm bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.