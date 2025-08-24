Haberler

Kadın Girişimcilerin Emeği Sergilenecek

DÜZCE’DE SOSYAL TESİS HİZMETE AÇILDI

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yeni bir sosyal tesis açıldı. Bu tesiste, girişimci kadınların el emeği ürünleri sergilenecek. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Darıyeri Hasanbey Mahallesi’ndeki, Abhaz kültüründen izler taşıyan ve uzun süre atıl kalan kooperatif binası yerel imkanlarla restore edildi. “Dip Mahallesi Çınaraltı Sosyal Tesisi” ismiyle hizmet verecek olan bu tesisin açılışı, Vali Selçuk Aslan ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in katılımıyla gerçekleşti. Tesiste, girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilenerek ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

KOÇ BABA CAMİSİ’NDE RESTORASYON DEVAM EDİYOR

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki Koç Baba Camisi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, restorasyon sürecini takip etmek amacıyla camiyi, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇİLİMLİ İLÇESİ’NE AK PARTİ ZİYARETİ

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Çilimli ilçesini ziyaret etti. Yapımı tamamlanan Yenivakıfköy’deki sulama göleti ve bağlantı yollarında incelemelerde bulunan Keşir ve Şengüloğlu, ilçede kentsel dönüşüm alanlarını da gezdi. Ayrıca, haziranda mahalle statüsüne geçen Pırpır’da vatandaşlarla bir araya gelerek, mahallede yeni açılan camiyi de inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

