Kadın Girişimciliği Destekleyen Proje Tamamlandı

PROJENİN KAPSAMI VE HEDERLERİ

Denizli’de uygulanan “Kadın Işığını Yansıtır” projesine katılan yaklaşık 300 kursiyer, kadın girişimciliği ve e-ticaret hakkında bilgi sahibi oldu. Bu sosyal sorumluluk projesi, kamu ve özel sektör işbirliği ile hayata geçirildi ve “Kadın Girişimciliği ve E-Ticaret” temalı seminerle sona erdi. Seminerde, yaklaşık 300 katılımcı ve usta öğreticiler yer aldı.

SEMINERDE KONUŞULAN KONULAR

Seminerin ilk bölümünde “Girişimcilik” konusu irdelendi. E-ticaret ve e-ihracat konularına dair bilgiler sunuldu. Soru-cevap kısmında katılımcılar, merak ettikleri konuları uzmanlarla paylaşma fırsatını buldu. Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi.

PROJENİN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan firmanın İnsan Kaynakları Müdürü Ertuğrul Baykara, kadınların ekonomik ve sosyal alanda daha fazla yer almasının önemine vurgu yaparak; “Girişimcilik, kadınların potansiyellerini keşfetmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmaları için bir fırsat. E-ticaret ise bu potansiyelin daha geniş kitlelere ulaşması için güçlü bir araç. ‘Kadın Işığını Yansıtır’ projesi, sadece bir sosyal sorumluluk faaliyeti değil, aynı zamanda kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkı sunacak bir farkındalık projesidir. Proje sürecinde kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünlerin pazarlanması için gerekli bilgileri, bu seminerle sağlamaya çalıştık” dedi.