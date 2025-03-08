Kadın Girişimcinin Başarı Hikayesi: Emine Adıcan

EMİNE ADICAN’IN ÖRNEK BAŞARI HİKAYESİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Doğanpınar Mahallesi’nde yaşayan kadın girişimci Emine Adıcan, azmi ve emeğiyle ilham verici bir başarı hikayesi yazıyor. Eşine destek olmak için ekmek satarak başladığı bu yolculuk, bugün günlük 700 ekmek üreten bir fırın işletmesine dönüşmüş durumda. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Adıcan’ın hikayesi kadın emeğinin gücünü bir kez daha ön plana çıkarıyor.

HAYAT MÜCADELESİ VE ÜRETİME GEÇİŞ

Emine Adıcan, 10 yaşındaki oğlu Onur’u kaybettikten sonra hayata tutunmak için evde köy ekmeği yapmaya başladı. Eşinin yumurta ticaretinin kötü gitmesi sonucunda maddi zorluklarla karşılaşan Adıcan, önce günde 12 ekmek üreterek başladığı işinin büyüklüğünü hızla artırdı. İlk zamanlarında fırının yetersiz gelmesi nedeniyle ahırını onararak hijyenik bir fırın inşa etti ve günlük üretim kapasitesini 50-100-250 oranında artırmayı başardı. Zamanla Edincik Mahallesi’nde hibe desteği alarak işini geliştirdi ve günlük 700 ekmek üretecek kapasiteye ulaştı. İlk günlerde ekmekleri apartman kapılarını dolaşarak satarken, talep hızla artınca “kredi için müracaat ettim ve kredi desteği aldım. Gerekli ekipmanları aldık ve toprak fırın yaptırdık. Tarım Müdürlüğü’nün onayıyla artık daha geniş çapta üretim yapabiliyoruz” diye belirtti.

KADIN GÜCÜ İLE DEVAM EDEN ÜRETİM

Adıcan, fırınına kaybettiği oğlu Onur’un adını vererek ona bir anı bıraktı. Bugün Bandırma’daki çeşitli bakkal ve marketlere ekmek satıyor. Gece 22.00’de başlayan mesaisi, gün boyunca devam ediyor. “Bugün yapmayayım deme şansım yok. Siparişler her gün artıyor, artan taleplere karşı farklı çeşitlerde ekmek üretmeye başladık” diyen Adıcan, siyez buğdayı, çavdar, tam buğday, katlamalı soğuk ekşi maya ve nohut mayalı ekmek gibi seçenekler sunduğunu ifade etti. Nohut mayalı ekmeğe olan talep son zamanlarda artmaya başladığını vurgulayan Adıcan, “Taş değirmende çekilen nohutların içine tuz ve şeker koyarak ıslatıyoruz. Biraz zahmetli bir süreçten geçtikten sonra unla buluşturuyoruz ve dinlendikten sonra fırınlıyoruz” dedi. Ekşi mayalı ekmeklerinin tadını bilenlerin taleplerine yanıt verebilmek için son derece titiz bir çalışma sürdürüyor. İşletmesinde hijyen ve kalite standartlarına oldukça önem verdiğini, dışarıdan kimseyi üretim aşamasına almıyor, gelenleri ise galoş ve kıyafetle karşılıyor. “Beyaz bezlerimizi de düzenli olarak sıcak suda kaynatıyorum” dedi.

DUALARLA ÜRETTİĞİ EKMEKLER

Zeytin dalı ve çalı çırpı ile ısıttığı fırında ekşi mayalı köy ekmeği üreten Adıcan, her gün işine besmele ile başladığını ve ekmekleri fırına verirken salavat getirdiğini belirtiyor. Her ekmek yaptığı anda “yiyenlere bolluk ve bereket getirmesi için dua ediyorum” diyen Emine Adıcan, kadın emeğinin ne denli değerli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kendi emeği ile ailesini geçindiren ve işini geliştiren Adıcan’ın başarı hikayesi, tüm kadınlara ilham vermeye devam ediyor.