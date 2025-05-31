KADIN GÜCÜ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

ÇALIŞTAY, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KADININ GÜCÜNÜ GÜNDEME GETİRDİ

Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM) ile Yeşilay Çorum Şubesi Kadın Komisyonu iş birliğiyle “Bağımlılıkla Mücadelede Kadın Gücü” konulu bir çalıştay düzenlendi. Yeşilay Çorum Şubesinden edinilen bilgilere göre, etkinlik Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Açılışta Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, HÜBAM Müdürü Prof. Dr. Selen Özakar Akça ve Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil söz aldı.

ALİYENUR KANTAR SUNUM YAPTI

Çalıştayda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar, “Eyvah çocuğum Bağımlı mı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Açıklamalara göre, çalıştaya Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke de katıldı. “Bağımlılıkla mücadelede kadının gücünün ele alındığı çalıştayda, Çorum’da görev yapan kadın kaymakamlar ve savcımız, Çorum’da milletvekili bulunan siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının kadın temsilcileri görüş ve önerilerini sundu.” şeklinde bilgiler verildi.

İLERİDE RAPORLAŞTIRILACAK ÇIKTILAR

Çalıştaya katılan kadınlar, bağımlılıkla mücadelede daha etkili yolların belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli görüş ve öneriler sundu. Çalıştayda elde edilen çıktılar, en kısa süre içerisinde hazırlanarak yayınlanacak. Etkinliğin, sürdürülebilir bir mücadele için önemli bir adım olduğu belirtildi.