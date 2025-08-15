Kadın Güreş Takımı, Yalova’da Kamp Yapıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Türkiye Kadın A Milli Güreş Takımı, 13-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Hırvatistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Yalova’da sürdürüyor. Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, “Yaklaşık 45 sporcuyla beraber Yalova’dayız. Kırgızistan, Japonya ve Macaristan takımıyla birlikte ortak bir kampı yapıyoruz ve Hırvatistan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na çok iyi bir ortamda hazırlanıyoruz” dedi.

ERKEKLER DE HAZIRLANIYOR

Erkekler Serbest Stil Güreş A Milli Takımı, Kastamonu’da Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn milli takımlarıyla hazırlıklarına devam ederken, Grekoromen Güreş Milli Takımı, İstanbul’da Azerbaycan, İtalya, Japonya ve Bulgaristan milli takımlarıyla ortak kamp yapıyor. Kadın Güreş Milli Takımı ise Yalova’da Macaristan, Kırgızistan ve Japonya ile Dünya Şampiyonası’na ortak kampta hazırlanıyor. Yalova’daki kamp 8 Ağustos’ta başladı ve 21 Ağustos’ta sona erecek. Kadın milli sporcular, Dünya Şampiyonası’nda 50, 53, 57, 62, 68 ve 76 kilo ile olimpik olmayan sıkletlerde 55, 59, 65 ve 72 kilo olmak üzere 10 sıklette mindere çıkacak.

BÜYÜK HEDEFLER VAR

Kadın Milli Takımı olarak büyük hedefleri olduğunu belirten Teknik Direktör Efraim Kahraman, “8-21 Ağustos tarihleri arasında uluslararası kamp yapıyoruz. Yaklaşık 45 sporcuyla Yalova’dayız. Biz, Kırgızistan, Japonya ve Macaristan takımıyla birlikte bu ortak kampı yapıyoruz. 13-21 Eylül arasında Hırvatistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’na hazırlığımız çok iyi gidiyor. Kadın güreşinde daha önce Avrupa şampiyonluğumuz var. Bu sene de son Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde 2. olduk. Asıl hedefimiz 2028 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak. Dünya Şampiyonası için madalya sayısı söylemek zor, çünkü Paris Olimpiyatları’ndan sonra zor bir turnuvaya çıkacağız. Sürprizler olabilir, umarım bizim için olumlu olur. Genç ve kaliteli sporcularımız var, 2028 Olimpiyatları’nda altın madalya çıkarmak istiyoruz.”

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten ve 68 kiloda Türkiye’yi temsil edecek olan eski Avrupa ve dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, “Şu an Yalova’da Dünya Şampiyonası hazırlık kampı yapıyoruz. Burada bulunan başarılı takımlarla birlikte verimli bir kamp geçiriyoruz. Hedefim tabii ki kürsünün en üst basamağında yer almak ve yeniden dünya şampiyonu olmak. Dünya sıralamasında sporcularımızın hepsi güzel yerlerde, ben de dünya 1 numarası olarak 68 kiloda ülkemi temsil edeceğim” diye konuştu.

GÜÇLÜ TAKIM

Milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, antrenmanların zorlu geçtiğini aktararak, “A Milli Takım’da 50 kiloda temsil ediyorum. Şu anda Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyoruz ve son iki kampımızı yapıyoruz. Farklı ülkelerden gelen sporcularla kampımız verimli ilerliyor. Güçlü bir takıma sahibiz. 2023 Dünya Şampiyonu Buse Tosun, yine bizimle. Genç bir takımımız var ve yarışmalarda iddialıyız. Bu yıl da dünya arenasında hem bireysel hem takım halinde ilklere imza atacağız” ifadelerini kullandı.