Kadın Haliç’te Demirlerden Sarkıyordu

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Haliç Metro köprüsünün altındaki demirlerden sarkan bir kadın, dikkat çekici bir an yaşamış. Olay sırasında kaydedilen görüntüler, durumu izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş. Kadın, göz önünde olan bir mekanda sarkarak dikkat çekmiş.

KADININ DURUMU POLİS TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ

Söz konusu olay, önceki gün akşam saatlerinde gerçekleştiği bildiriliyor. Alınan bilgilere göre, bunalıma girdiği iddia edilen kadın, metro köprüsünün alt kısmındaki demirlerden sarkmaya başlamış. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş. Sahil Güvenlik ekipleri de denizde tedbir almak için harekete geçerken, polis ekipleri köprünün altında bulunan demirler üzerinden sarkan kadını ikna etmeye çalışmış.

KADIN İKNA EDİLDİ, GÜVENLİ BİR YERE ÇIKTI

Bir süre sonra ikna edilen kadın, güvenli bir şekilde yürüyüş yoluna çıkarılmış. O anlar, sahil kenarında oturan vatandaşların çekirdek yiyerek izlediği bir manzara oluşturmuş. Bu ilginç olay, hem izleyenler hem de güvenlik ekipleri tarafından merakla takip edilmiş.