Kadın, Havalimanında Köpeğini Öldürdü

DÜŞMANCA BİR DAVRANIŞ

Orlando Uluslararası Havalimanı’nda geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olay, büyük bir yankı uyandırdı. 57 yaşındaki Alison Agatha Lawrence, gerekli belgeleri olmadan uçağa almayacakları beyaz pudle cinsi köpeğini boğarak öldürdü. Ardından cesedi, havalimanı tuvaletinde çöp kutusuna attı. Güvenlik kamerası görüntüleri, Lawrence’ın köpeğiyle birlikte bavulunu çekerek havalimanı içinde ilerlediğini gösteriyor. Ancak köpeğinin uçuşa kabul için gerekli evrakları olmadığı anlaşıldığında, kadın panik yaparak korkunç bir karar aldı.

Köpeğini bir arkadaşına veya aile üyesine bırakmak yerine tuvalete götüren Lawrence, burada köpeği boğarak hayatına son verdi. Daha sonra hayvanın cesedini çöp kutusuna atarak oradan ayrıldı. Olayı takip eden temizlik görevlisi, güvensiz bir ortamda bulunan köpeği çöp kutusundan buldu. Olay, havalimanı yetkilileri tarafından derhal Orlando Polisi’ne bildirildi ve Lawrence hakkında yakalama emri çıkarıldı. Kadın, ağırlaştırılmış hayvan zulmü suçundan tutuklandı.

KOMŞULAR ŞAŞIRDI

Mahkeme kayıtlarına göre, Lawrence cezaevine alındı fakat kısa süre içinde 5.000 dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı. Komşuları, daha önce Lawrence’ın sıkça gezdirdiği beyaz pudle köpeğini hatırladıklarını ancak son zamanlarda kadın veya köpeği göremediklerini belirtti. Olayı duyan mahalle sakinleri, şokta olduklarını ifade etti. ABD’de küçük evcil hayvanlar, gerekli sağlık belgeleri ve uygun taşıma kafesleriyle uçakta seyahat edebiliyor. Ancak, Lawrence bu gereklilikleri yerine getirmek yerine köpeğini acımasızca öldürmeyi tercih etti.