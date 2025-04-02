Kadın Hırsızlar Altınlarla Kayıplara Karıştı

KADIN HIRSIZLARIN İKAMETİ SOYMASI

Adıyaman’da bir eve giren kadın şahıslar, çaldıkları altınlarla ortadan kayboldu. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi’nde bulunan Ekrem Yanık’a ait ikamete girdi. Olayın yaşandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ALTINLARI ÇALIP KAÇTILAR

İkamete giren 3 kadın, evde buldukları 3 adet altın bilezik ile 1 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden ev sahibi Ekrem Yanık, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili resmi bir soruşturma da açıldı.