Haberler

Kadın Hırsızlar Altınlarla Kayıplara Karıştı

KADIN HIRSIZLARIN İKAMETİ SOYMASI

Adıyaman’da bir eve giren kadın şahıslar, çaldıkları altınlarla ortadan kayboldu. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi’nde bulunan Ekrem Yanık’a ait ikamete girdi. Olayın yaşandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ALTINLARI ÇALIP KAÇTILAR

İkamete giren 3 kadın, evde buldukları 3 adet altın bilezik ile 1 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden ev sahibi Ekrem Yanık, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili resmi bir soruşturma da açıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya İş Dünyasından CHP Boykotuna Tepki

Malatya'da iş dünyası temsilcileri, CHP'nin boykot çağrısına yanıt vererek esnafa destek sundu ve boykotun yerel ekonomiye olumsuz etkileri hakkında uyardı.
Haberler

Sandıklı Kütüphanesi’nde Unutulmaz Etkinlikler Gerçekleştirildi

Sandıklı Kütüphanesi, Kütüphane Haftası'nda Hatice Turan Anaokulu'ndan gelen öğrencilerle okuma saati etkinliği düzenleyerek, çocukların kitaplara olan sevgisini artırmayı hedefledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.