Kadın, Hırsızlık Yaparken Yakalandı

HIRSIZLIK OLAYI SAMSUN’DA MEYDANA GELDİ

Samsun’da bir çiçekçi dükkânında hırsızlık yaparken yakalanan kadının güvenlik kameraları incelendiğinde, daha önce aynı yerden 14 kez hırsızlık yaptığı tespit edildi. Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde gerçekleşti. Sabah saat 07.30 civarında iş yerinin önünde duran poşet içerisindeki saksıyı alan kadın, esnaf Ali Yakut tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı.

ESNAF HIRSIZLIĞI FARK ETTİ

Yakut, kadına yaptığını sorduğunda, hırsızlık yaptığını anlayınca güvenlik kamerasını gösterip kendisini uyardı. Bunun üzerine kadın, “Daha önce kavun aldım, parasını istiyorsanız vereyim” diyerek hızla oradan uzaklaştı. Kadının yakalandığı durum, iş yeri sahibi Serkan Bankoğlu’na bildirildi ve güvenlik kameraları geriye dönük olarak incelendi. Kameralarda, kadının sabah erken saatlerde defalarca dükkâna gelerek masa üzerinden küp şeker, ıslak mendil, kâğıt havlu, tuz, kavun ve çay gibi eşyalar aldığı kaydedildi.

KADININ GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Incelenen görüntülerde, kadının aynı iş yerinden 14 defa hırsızlık yaptığı ve 15’inci hırsızlığında yakalandığı anlaşılınca, Ali Yakut, “Poşetleri karıştırdığını fark ettim. Saksıları görünce ‘bunları çalmaya utanmıyor musun?’ dedim. Bana ‘sadece kavun aldım, parasını veririm’ diyerek uzaklaştı. Sonra kameraları izleyince 14 ayrı hırsızlığı gördük” şeklinde konuştu.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞOKTA

İş yeri sahibi Serkan Bankoğlu, “Dükkanı açalı 1,5 yıl oldu. Daha önce 2 kez hırsızlık olmuştu. Bu kadar pişkinlik görmedim. Utanıyorum bunları söylemekten. Yeter ki benden uzak dursunlar” ifadelerini kullandı. Bu olay, hırsızlığın önlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.