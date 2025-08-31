Kadın, Hırsızlık Yaptı, Yakalandı

ŞİRKETİ HEDEF ALAN HIRSIZLIK OLAYI

Samsun’da bir çiçekçide hırsızlık yaparken yakalanan kadının güvenlik kameraları incelendiğinde, aynı iş yerinden daha önce 14 kez hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki İstasyon Mahallesi’nde sabah saat 07.30 sularında meydana geldi. İş yerinin önünde bulunan masada duran poşet içindeki saksıyı alan kadın, komşu esnaf Ali Yakut tarafından aniden fark edilerek suçüstü yakalandı. Yakut, kadına ne yaptığını sorunca, hırsızlık yaptığını anlayarak güvenlik kamerasını gösterip uyardı. Kadın ise, “Daha önce kavun aldım, parasını istiyorsanız vereyim” diyerek hızla uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN ELE GEÇİRİLEN GÖRÜNTÜLER

Durumun iş yeri sahibi Serkan Bankoğlu’na iletilmesi üzerine güvenlik kameraları geriye doğru incelendi. İncelemelerde, kadının sabah erken saatlerde dükkâna gelerek masa üzerinden küp şeker, ıslak mendil, kâğıt havlu, tuz, kavun ve çay gibi birçok eşyayı aldığı tespit edildi. Kadının, aynı iş yerinden 14 defa hırsızlık yaptığı ve 15’inci hırsızlığında yakalandığı anlaşıldı. Kadını yakalayan esnaf Ali Yakut, “Poşetleri karıştırdığını fark ettim. Saksıları görünce ‘bunları çalmaya utanmıyor musun’ dedim. Bana ‘sadece kavun aldım, parasını veririm’ diyerek uzaklaştı. Sonra kameraları izleyince 14 ayrı hırsızlığı gördük” ifadelerini kullandı.

İŞ YERİ SAHİBİNDEN ŞOK AÇIKLAMA

İş yeri sahibi Serkan Bankoğlu, “Dükkanı açalı 1,5 yıl oldu. Daha önce 2 kez hırsızlık olmuştu. Bu kadar pişkinlik görmedim. Utanıyorum bunları söylemekten. Yeter ki benden uzak dursunlar” şeklinde açıklamalarda bulundu.